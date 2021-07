Sporting está no Algarve a preparar a nova época. Joga na quarta-feira particular com o Portimonense

O Sporting está no Algarve a preparar a nova época.



O plano dos leões sofreu uma alteração, uma vez que foi cancelado o jogo frente ao Boavista marcado para quinta-feira devido a três casos de covid-19 no clube axadrezado.

O Sporting tem previsto um particular, esta quarta-feira, que será com o Portimonense. O encontro será realizado no Estádio Bela Vista, em Lagoa, às 20:00.

O estágio de pré-época de 10 dias em Lagos, no Algarve, conta com 29 jogadores, entre eles novas contratações e jovens da formação leonina.

Antes do treino de segunda-feira, António Adán falou aos jornalistas. O jogador, eleito o melhor guarda-redes na última edição da Liga, assumiu que o primeiro objetivo da equipa é vencer a Supertaça frente ao Sporting de Braga, no final do mês.

O treinador Rúben Amorim ainda espera pela chegada de alguns internacionais.