A pré-época do Sporting, FC Porto e Benfica

O Sporting joga esta quarta-feira um particular, no Algarve, frente ao Portimonense. Na quinta-feira, o adversário será o Belenenses SAD.

Para a próxima semana, há mais dois testes, primeiro com o Angers, no dia 20, e cinco dias depois, com o Lyon, em Alvalade, no Troféu Cinco Violinos.

Quanto ao FC Porto, que venceu o amigável com o Vitória de Guimarães B, por 2-0, tem previsto mais um amigável, marcado para sábado com o Académico de Viseu.

O Benfica tem pela frente quatro particulares. Defrontam o Casa Pia na sexta-feira e o Almeria no domingo, ambos no Seixal. Na próxima semana, dia 22, há jogo com o Lille e a 25, o adversário será o Marselha.