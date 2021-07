Alex de Oliveira Nascimento vai reforçar a equipa do Famalicão.

O defesa central de 22 anos chega por empréstimo do Santos, do Brasil. No final da cedência, o Famalicão terá uma opção de compra , caso queira ficar com o brasileiro a título definitivo.

O 'Mercado Aberto' sabe ainda que o Famalicão tenta a contratação de Nahuel Ferraresi mas que o venezuelano quer jogar noutro campeonato, preferencialmente em Espanha ou Itália.