Guarda-redes Donnarumma assina pelo Paris Saint-Germain

O guarda-redes italiano Gialuigi Donnarumma, eleito o melhor jogador do UEFA Euro 2020, foi apresentado esta quarta-feira como reforço do Paris Saint-Germain. Assinou até 2026.

Poucos dias depois de ter ajudado a Itália a conquistar o título Europeu, onde acabou por ser considerado o melhor jogador do torneio, Gianluigi Donnarumma chegou a Paris para reforçar o Paris Saint-Germain.

O guarda-redes de 22 anos ficou sem clube no final de junho, depois de terminar o contrato com o Milan, onde se estreou com apenas 16 anos de idade. Donnarumma assinou até 2026 com o Paris Saint-German.

Junta-se a uma verdadeira constelação de craques da bola, onde já estavam Neymar, Mbape e mais recentemente chegou Sérgio Ramos.

O clube francês onde também atua o português Danilo tem investido para conseguir vencer a Champions. Nos últimos anos até esteve perto, chegou às meias e à final, mas ainda não ganhou maior competição de clubes do velho continente. Na época passada, até acabou por perder o título francês para o Lille.

Donnarumma terá agora de competir com Navas pela titularidade na baliza do Paris Saint-German.