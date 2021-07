Estrela da Amadora surpreendido com cancelamento de jogo por parte do Sporting

O Estrela da Amadora, que ascendeu este ano à II Liga portuguesa de futebol, comunicou esta quinta-feira que "foi surpreendido" com o cancelamento da presença da equipa sub-23 do Sporting no jogo de apresentação aos sócios.

"Vem o Estrela da Amadora SAD informar todos os seus sócios e adeptos que a primeira edição do Troféu José Gomes irá realizar-se, tal como estava agendado anteriormente, no entanto, sem a presença do adversário anunciado, Sporting Clube de Portugal", começou por dizer a sociedade desportiva liderada por André Geraldes.

O clube referiu que, após confirmação por escrito por parte do Sporting, "o Estrela da Amadora foi surpreendido durante o dia de hoje que, por decisão da Administração da SAD, o jogo agendado previamente estava estranhamente cancelado".

"O Estrela da Amadora tirará as devidas ilações desta decisão, tendo sempre a perfeita consciência que uma instituição como o Sporting Clube de Portugal, os seus sócios e adeptos estará sempre acima de qualquer dirigente", concluiu a nota.

Pouco antes, os 'tricolores' tinham anunciado que o encontro particular que serviria de apresentação aos sócios se iria denominar Troféu José Gomes, ex-presidente dos amadorenses e que também dá o seu nome ao estádio onde o clube da Reboleira atua.

Durante a pré-temporada, o Estrela da Amadora derrotou o Sporting de Lourel, que milita na distrital de Lisboa, por 1-0, e, já em estágio, ocorrido em solo algarvio, venceu o Varzim, da II Liga, pelo mesmo resultado, tendo empatado diante do Benfica B (1-1), também do segundo escalão, e do primodivisionário Sporting de Braga (0-0).

A partida do Troféu José Gomes fica com adversário por definir, sendo o derradeiro ensaio antes do regresso oficial às competições profissionais, 12 anos após a descida administrativa, marcado com a receção ao Vizela, para a primeira fase da Taça da Liga.

O encontro com os vizelenses, que subiram à I Liga, está agendado para 24 de julho, às 15:30, no Estádio José Gomes, na Amadora, com o vencedor deste embate a receber, na segunda fase, Penafiel ou Moreirense, no dia 31 de julho, às 15:30, enquanto a estreia na II Liga efetuar-se-á em 08 de agosto, às 11:00, na receção ao Mafra.