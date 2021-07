Koki Anzai vai deixar o Portimonense para assinar pelo Kashima Antlers, do Japão.

A equipa de Portimão chegou a acordo com os japoneses para a transferência do lateral de 26 anos. O valor do negócio ainda não é conhecido mas o 'Mercado Aberto' sabe que o jogador vai assinar um contrato para as próximas cinco temporadas.

Anzai vai regressar a um clube que conhece bem, uma vez que, o japonês já representou o Kashima Antlers nas épocas de 2017/2018 e 2018/2019.