Pedro Mendes vai ser emprestado ao Rio Ave

Pedro Mendes vai ser cedido ao Rio Ave até ao final da temporada.

O ponta de lança não faz parte dos planos de Rúben Amorim e o Sporting chegou a acordo com a equipa de Vila do Conde para um empréstimo com opção de compra. No final da época, o Rio Ave terá a possibilidade de ficar com Pedro Mendes a título definitivo pelo valor de dois milhões de euros por 60% do passe do avançado.

Caso a opção de compra seja acionada, o Sporting fica com uma opção de recompra no valor de quatro milhões de euros pelos mesmos 60%.

O jogador espera apenas autorização dos leões para viajar para o Norte do país.