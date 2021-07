Sporting vence Belenenses SAD em novo teste

O Sporting venceu esta quinta-feira o Belenenses SAD por 2-1, em encontro de preparação para a temporada 2021/22 de futebol, disputado no Estádio do Algarve.

Um dia depois de ter empatado 2-2 com o Portimonense, o campeão nacional voltou a entrar em ação, desta feita diante do Belenenses SAD, vencendo por 2-1, com os golos a serem anotados todos na primeira parte.

Sandro, aos quatro minutos, na própria baliza, adiantou os 'leões', Ali Ndour ainda empatou para os 'azuis', aos 21, mas Jovane Cabral, de penálti, aos 31, recolocou os 'verde e brancos' na frente do marcador, ditando o resultado final.