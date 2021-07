Volta a França. Polícia realiza buscas à equipa Bahrain Victorious por suspeitas de doping

A polícia francesa realizou, esta quarta-feira, buscas à equipa de ciclismo Bahrain Victorious. As investigações acontecem depois da 17.ª etapa da Volta a França, avança a Reuters. Em causa estão suspeitas de práticas de doping que as autoridades têm vindo a investigar no último ano.

A líder da equipa Milan Erzen disse ao Cyclingnews que as autoridades pediram acesso aos registos de treino dos atletas e que realizaram buscas no autocarro. “Eles perturbaram os ciclistas durante uma hora e no final disseram obrigada. Não nos disseram qual a razão para a vista, mas vamos descobrir através dos nossos advogados”, acrescenta.

Para além do autocarro, foram também revistados os quartos onde os ciclistas e o staff estão hospedados. As autoridades não realizaram qualquer detenção.

Esta não é a primeira vez que a equipa Bahrain Victorious enfrenta suspeita de doping. No mês passado a líder de equipa defendeu a equipa depois de uma acusação de doping anónima ter circulado nos media franceses.