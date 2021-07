"Figo é o que lixa o balneário". Divulgadas conversas privadas de Florentino Pérez a insultar o futebolista

As conversas privadas de Florentino Pérez, publicadas agora por um jornal espanhol, continuam a surpreender o futebol internacional. Agora foi a vez de Luís Figo ser criticado e insultado pelo presidente do Real Madrid.

Corria o verão do ano 2000 quando Luís Figo deixou o Barcelona para assinar um contrato milionário com o Real Madrid, naquela que foi e continua a ser considerada a maior "traição" de um jogador a um clube de futebol.

Com a contratação do internacional português, por 60 milhões de euros, Florentino Pérez dava inicio a um projeto galático em Madrid.

Figo ajudou o Real a conquistar sete troféus, entre eles uma Liga dos Campeões, venceu uma Bola de Ouro e o prémio de melhor jogador da FIFA em 2001. Esteve na capital espanhola até ao final da época 2004-2005, ano em que passou a ser suplente e as relações com Florentino Pérez azedaram.

A gravação foi tornada pública na última madrugada e faz parte de uma série de conversas privadas de Florentino Pérez, publicadas pelo jornal El Confidencial.

Desta vez, o alvo é Luís Figo, mas também Guti e Raúl. O presidente do Real Madrid faz várias acusações aos jogadores e considera o antigo internacional português o responsável pela indisciplina no balneário do clube.