Reação do FC Porto sobre transferência de Éder Militão e venda de direitos televisivos à Altice

O FC Porto reagiu à investigação da revista Sábado sobre a transferência de Éder Militão para o Real Madrid e sobre a venda de direitos televisivos à Altice.

Em comunicado, o clube diz que a SAD e o Conselho de Administração nunca foram ouvidos ou interrogados em tribunal em nenhum dos assuntos. Esclarece ainda que a transferência de Éder Militão foi formalizada e registada nas instâncias desportivas internacionais e comunicada à CMVM, que teve conhecimento das intermediações contratadas.

O clube diz ainda que, no caso do negócio com a Altice, nunca houve intermédios, o que significa que não foi paga nenhuma quantia. A revista Sábado escreveu, esta quinta-feira, que o contrato com a antiga Portugal Telecom terá gerado uma comissão de 20 milhões de euros a Bruno Macedo.

O empresário, que é arguido no processo Cartão Vermelho, também era recebido uma comissão pela transferência de Éder Militão, avança a revista.