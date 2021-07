Tiago Djaló e Xeka desentenderam-se e foram expulsos num particular do Lille

Os portugueses Tiago Djaló e Xeka, do Lille, desentenderam-se este sábado instantes depois do árbitro apitar para o intervalo num particular disputado no reduto dos belgas do Kortrijk e foram ambos expulsos.

Após o último apito do juiz do encontro na primeira metade, Tiago Djaló foi ao encontro de Xeka e ambos trocaram empurrões, acabando por ver o vermelho direto.

Nas redes sociais, Xeka esclareceu que fez "uma observação" a Tiago Djaló, com o qual diz nunca ter tido problemas, com este a sentir-se "ofendido", sendo que o ex-jogador do Sporting de Braga garante "não o ter insultado ou desrespeitado".

"No intervalo, ele dirigiu-se a mim de forma agressiva e eu apenas me tentei defender", explicou.

Ainda assim, Xeka pediu "desculpa aos adeptos e ao clube por esta situação", garantindo que toda a gente que o conhece sabe que não é "nada agressivo".

O Kortrijk chegou ao intervalo a vencer, com um tento de Teddy Chevalier, aos 19 minutos, mas, na segunda parte, que o Lille jogou com nove e os locais com 10, por decisão do treinador, os franceses empataram, aos 84, num penálti de Yazici.

O próximo encontro com o Lille está agendado para quinta-feira, frente ao Benfica, em solo luso.