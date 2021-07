Ciclista esloveno Tadej Pogacar é o vencedor da 108.ª Volta a França

O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) venceu este domingo a 108.ª Volta a França, ao cortar a meta, nos Campos Elísios, integrado no pelotão, no final da 21.ª e última etapa conquistada pelo belga Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Dez meses depois de estrear-se a vencer o Tour, Pogacar, de 22 anos, é agora o mais jovem bicampeão da prova francesa, e vai ser acompanhado no pódio final pelo dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), segundo a 05.20 minutos, e pelo equatoriano Richard Carapaz (INEOS), terceiro a 07.03 minutos.

A 21.ª e última etapa, uma ligação de 108,4 quilómetros entre Chatou e Paris, foi ganha por Van Aert, que, um dia depois de vencer o contrarrelógio, cortou a meta com o tempo de 02:39.37 horas, diante do belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), segundo, e do britânico Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep), terceiro.