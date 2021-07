Champions. Benfica vai à Rússia defrontar equipa de Rui Vitória

O Benfica vai defrontar o Spartak Moscovo na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O treinador da equipa russa é o antigo técnico do clube: Rui Vitória.

Há reencontro à vista entre o Benfica e Rui Vitória. O antigo treinador das águias está agora na Rússia, onde orienta o Spartak Moscovo. É esta a equipa adversária do Benfica de Jorge Jesus na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O sorteio ditou que a primeira mão joga-se em Moscovo, a 3 ou 4 de agosto. A segunda mão é no estádio do Benfica a 10 de agosto. É a entrada em cena das duas equipas no caminho para a prova dos milhões, quem seguir em frente joga ainda um play-off para chegar à fase de grupos.

Rui Vitória já reagiu ao sorteio. Nas redes sociais, o treinador português anteviu uma eliminatória complicada, mas interessante, contra uma equipa muito difícil.

O treinador do Spartak diz que conhece o Benfica, mas que as águias também conhece o Spartak. No Benfica, Luisão diz que o conhecimento entre as equipas é mútuo.

Rui Vitória foi o último treinador do Benfica a vencer na Rússia, em 2016, contra o Zenit de André Villas-Boas. O agora treinador do Spartak passou três épocas e meia na Luz, venceu seis troféus. Com Vitória no Benfica e Jesus no Sporting, as picardias foram muitas. Agora as cores são outras e o contexto é milionário.