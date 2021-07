Grujic regressa ao FC Porto em empréstimo com opção de compra

O futebolista internacional sérvio Marko Grujic é o mais recente reforço do FC Porto, com o clube a anunciar esta terça-feira que o médio está de regresso, novamente por empréstimo do Liverpool, mas com opção de compra.

"Médio internacional sérvio, de 25 anos, chega à Invicta por empréstimo do Liverpool, com opção de compra", informa o FC Porto no sítio oficial na internet, explicando que a diferença relativamente à época passada é a cláusula de opção de compra de Grujic.

O médio, de 25 anos, tinha sido cedido pelo Liverpool na temporada 2020/21, com o treinador Sérgio Conceição a utilizar o jogador em 39 jogos, 18 dos quais a titular, numa temporada em que Grujic marcou dois golos pelos 'dragões'.

O Liverpool comunicou também a saída de Grujic, mas informou que o jogador é transferido de forma "definitiva", tendo em conta que a cedência por mais uma época ao FC Porto tem obrigatoriedade na opção de compra.

"O médio do Liverpool Marko Grujic selou hoje a transferência definitiva para o FC Porto", refere o clube inglês no sítio oficial na internet.

Uma transferência que deixou o médio, que já se encontra no Porto, muito satisfeito, considerando que "foi um privilégio jogar no FC Porto" e que "vai continuar a ser", tendo a conquista da I Liga como grande objetivo.

"Estou muito, muito feliz. Fiz tudo o que podia para voltar ao FC Porto e estou muito feliz por este dia ter chegado. Os clubes chegaram a acordo e voltar ao FC Porto era o mais importante para mim, pois senti-me muito bem aqui na época passada", disse o médio, citado pelo clube.

Grujic tem noção que o "grande objetivo é ganhar o campeonato", o que não aconteceu na temporada passada, mas assinalou que a ambição é grande e, na época 2021/22, na qual vestirá a camisola número 16, a luta vai ser direcionada também a "todos os outros troféus".

"Vou dar tudo dentro de campo, como já fiz anteriormente, seja nos jogos ou nos treinos, pois os treinos são muito importantes para estarmos bem preparados para os jogos", acrescentou o jogador.

Grujic, que tem 12 internacionalizações, formou-se no Estrela Vermelha, equipa em que chegou aos séniores e da qual se transferiu para em 2016/17 o Liverpool, que, após a época seguinte, o emprestou, sucessivamente, ao Cardiff, Hertha Berlim e FC Porto.

