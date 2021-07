Sporting em estágio no Algarve. "Leões" vão defrontar o Angers

Rúben Amorim tem transmitido aos jogadores do Sporting o que pretende para a nova época, agora com um grupo mais composto.

Sebástian Coates e Gonzalo Plata já se juntaram à restante equipa, depois da participação na Copa América. O último jogo do estágio no Algarve vai decorrer às 20:00 desta terça-feira, contra os franceses do Angers.

Os internacionais portugueses Nuno Mendes, João Palhinha e Pedro Gonçalves, que estiveram no UEFA Euro 2020, também já integraram o grupo.

O clube leonino chegou a Lagos a 11 de julho para preparar a nova época.

Veja também: