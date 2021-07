Sporting tem "muito para melhorar" mas quer conquistar a Supertaça

O Sporting venceu hoje os franceses do Angers por 2-0, em jogo de preparação para a temporada 2021/22, disputado no Estádio da Bela Vista, em Lagoa, com o técnico a fazer um balanço do estágio da equipa no Algarve no final da partida.

"Foi um jogo complicado, em alguns momentos com dificuldades físicas para acompanhar os adversários, mas estamos no fim de um estágio. Fazemos um bom balanço, mas temos muita coisa a melhorar", afirmou o treinador, em declarações à Sport TV.

Amorim explicou que a equipa quer vencer o primeiro jogo oficial da época frente ao Sporting de Braga, em 31 de julho, de modo a conquistar a Supertaça, rejeitando a ideia de os 'leões' serem o principal candidato ao título, depois de terem conquistado o campeonato na época passada.

"Somos candidatos a vencer o próximo jogo, que é a Supertaça e queremos vencer um título, mas não muda nada. Fomos campeões, mas não vamos mudar a nossa maneira de estar. Quem quer vencer todos os jogos tem muita ambição", defendeu.

Rúben Amorim elogiou ainda os dois reforços da equipa até ao momento, os laterais Ricardo Esgaio e Rúben Vinagre.

"Vinagre é muito evoluído tecnicamente e com um andamento muito grande, mas jogou em equipas diferentes, sem um ataque continuado tão grande como nós. É um valor de futuro e um jogador que queríamos muito. O Esgaio também queríamos muito e dá coisas que o Porro e o Esteves não dão. É um jogador em que acredito muito e estou feliz por ter essas caras novas", frisou.

Em relação a um possível interesse em Manuel Ugarte, do Famalicão, o treinador campeão nacional considerou o médio uruguaio um "excelente jogador".

Já sobre João Mário, que na época passada esteve no Sporting por empréstimo do Inter de Milão e agora está no Benfica, após ter rescindido com a equipa italiana, o treinador afirmou que o médio "fez a sua escolha".

"O Sporting perdeu Balakov, Figo, Bruno Fernandes. Esta equipa vale pelo todo e os jogadores vão para o sítio que querem e cada um faz as suas escolhas. O João Mário, enquanto esteve aqui, foi um excelente profissional e fez a sua escolha", concluiu, lembrando que os 'leões' fizeram uma proposta pelo internacional português.