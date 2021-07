Equipa feminina de andebol de praia da Noruega multada por usar calções em vez de biquíni 

A seleção feminina de andebol de praia da Noruega foi multada em 1.500 euros por ter jogado de calções, em vez de biquíni - o equipamento da modalidade -, num jogo do Campeonato da Europa, na Bulgária.

Através de um comunicado, citado pela agência Reuters, a Federação Europeia de Andebol adiantou que a comissão disciplinar estava a lidar com "um caso de uso de equipamento incorreto", acrescentando ainda que os calções "não estão no regulamento do Uniforme do Atleta, definido pela federação."

O episódio aconteceu no sábado passado, no jogo frente à Espanha, em Varna. A equipa de andebol recusou-se a usar biquíni e optou por calções.

A recusa surgiu depois de a Noruega ter pedido autorização à Federação Europeia de Andebol para a troca. No entanto, recebeu uma resposta negativa e o aviso de que qualquer quebra das regras seria punida.

A multa de 1.500 euros, que equivale a 150 euros por jogadora, mereceu críticas não só da federação norueguesa, como também do ministro do Desporto do país, Abid Raja, que considerou a coima "completamente ridícula" e defendeu que as atitudes devem mudar.

No Twitter, a Federação Norueguesa de Andebol (NHF, sigla em inglês) mostrou-se orgulhosa pela atitude das jogadoras.

"Têm o apoio da NHF. Juntas, vamos continua a lutar pela mudança das regras dos equipamentos, de modo que as jogadoras possam jogar com roupas com as quais estão confortáveis."

As regras do andebol de praia obrigam as mulheres a usar biquínis, enquanto os homens têm de usar camisolas sem mangas e calções. O regulamento defende que os equipamentos e acessórios dos atletas "contribuem para melhorar a sua performance, assim como mantêm coerente a imagem desportiva e atrativa do desporto."