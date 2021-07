FC Porto vence Moreirense em particular antes de viajar para o Algarve

O FC Porto venceu esta quarta-feira o Moreirense por 4-2, em jogo particular disputado no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, antes de a equipa seguir viagem para um estágio no Algarve.

Pelos 'dragões' marcaram Taremi (16 minutos), Mbemba (25), Toni Martínez (56) e Fernando Andrade (61), enquanto Felipe Pires e André Luís foram os marcadores dos golos da formação de Moreira de Cónegos, informa o clube portuense no sítio oficial na Internet.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, utilizou Diogo Costa, João Mário, Mbemba, Diogo Leite, Manafá, Grujic, Bruno Costa, Otávio, Pepê, Toni Martinez, Taremi, Cláudio Ramos, Nanu, Pepe, Marcano, Zaidu, Sérgio Oliveira, Carraça, Francisco Conceição, Fábio Vieira, Fernando Andrade, Evanilson, Rodrigo Valente.

No Algarve, a equipa portista defrontará o Lille, no domingo (depois de os franceses jogarem também no Algarve com o Benfica, na quinta-feira), e, na próxima semana, em 28 de julho, enfrentará a Roma, dos portugueses José Mourinho e Rui Patrício.