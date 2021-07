Pedro Pereira vai reforçar a equipa do AC Monza.

A equipa italiana chegou a acordo com o Benfica para um empréstimo com obrigação de compra no final da temporada. Os encarnados vão receber três milhões de euros pelo lateral-direito que não conta para Jorge Jesus. Pedro Pereira vai assinar um contrato até junho de 2025.

Na última temporada, Pedro Pereira esteve emprestado ao Crotone, onde participou em trinta e seis jogos.