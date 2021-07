Rodrigo Conceição vai reforçar a equipa do Moreirense. O lateral-direito não tem espaço na equipa do FC Porto e os dragões decidiram emprestar o jogador ao Moreirense para jogar com regularidade.

O empréstimo não contempla opção de compra.

Na última época, ao serviço do FC Porto B, Rodrigo Conceição participou em trinta jogos e marcou um golo.