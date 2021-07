A equipa 'arsenalista' adiantou-se no marcador aos 19 minutos, com um golo do avançado espanhol Abel Ruiz, mas o Marselha, da I Liga francesa, chegou ao empate por intermédio do internacional gaulês Payet, aos 52.

O Sporting de Braga, que ainda não perdeu na pré-época (três vitórias e quatro empates), está a preparar o primeiro jogo oficial da nova época, que será a disputa da Supertaça frente ao Sporting, em 31 de julho.