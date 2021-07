Reforço do Benfica. Médio francês Meité já está em Lisboa

O jogador francês Meité já está em Lisboa e deve ser oficializado nas próximas horas como reforço do Benfica.

Soualiho Meité vem de Itália para reforçar o meio-campo do Benfica.

O Benfica vai pagar 6 milhões de euros ao Torino pela transferência do francês de 27 anos, que na segunda metade da época passada esteve cedido ao AC Milan.

Depois de cumprir os habituais exames médicos, Meité vai assinar um contrato de cinco anos com as águias.

A contratação do médio era uma das prioridades e Jorge Jesus continua a ensaiar a estratégia a duas semanas do primeiro jogo oficial, que será com o Spartak Moscovo, a 4 de agosto, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.