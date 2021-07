Santa Clara estreia-se na Liga Conferência Europa na Macedónia do Norte

O Santa Clara vai fazer esta quinta-feira a estreia na Liga Conferência Europa de futebol, na visita os macedónios do Skhupi, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da nova prova europeia de clubes.

Sextos classificados na última edição da I Liga, os comandados de Daniel Ramos vão tentar um bom resultado na Macedónia do Norte, uma semana antes de receberem o Skhupi.

Os açorianos já tiveram uma experiência europeia na sua história, em 2002, quando participaram na extinta Taça Intertoto, eliminando os arménios do Shirak, antes de perderem com os checos do Teplice na segunda ronda.

Para o Santa Clara este será o primeiro encontro oficial da temporada, enquanto o Skhupi, segundo classificado do campeonato macedónio da última temporada, já passou uma eliminatória, na qual eliminou o Llapi, do Kosovo.

O vencedor desta eliminatória vai defrontar na ronda seguinte os eslovenos do Olimpija Ljubljana ou os malteses do Birkirkara.

O encontro entre Skhupi e Santa Clara está marcado para as 19:00 (hora em Portugal continental), na Arena Nacional Todor Proeski, em Skopje, e terá arbitragem do norueguês Kai Erik Steen.

