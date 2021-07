Ivo Vieira confirma saída de Bruno Alves do Famalicão

O treinador do Famalicão, Ivo Vieira, confirmou esta sexta-feira saída do defesa Bruno Alves do clube da I Liga portuguesa de futebol, pouco tempo depois de ter assinado contrato, revelando que foi uma "decisão do atleta".

Ivo Vieira, em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Feirense, da primeira fase da Taça da Liga, referiu que o assunto está "ultrapassado e encerrado", garantindo, no entanto, que "não se passou nada".

"Isso é um assunto já ultrapassado e encerrado, mas como há muita curiosidade à volta, de forma simples e direta: não se passou absolutamente nada. Apenas o atleta tomou uma decisão sobre a carreira, numa conversa de dois homens e nada mais do que isso. Tenho de respeitar a decisão do atleta, foi essa que tomou e tenho de respeitar. A vida é para a frente", esclareceu Ivo Vieira.

Esta foi a primeira tomada de posição do clube em relação à saída de Bruno Alves, veterano defesa internacional português, de 39 anos, que tinha terminado o contrato com os italianos do Parma, emblema que representou por três temporadas.