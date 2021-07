Médio francês Soualiho Meité assina por 5 épocas com o Benfica

O médio francês Soualiho Meité, que representava o Torino, é o mais recente reforço da equipa de futebol do Benfica, tendo assinado contrato por cinco temporadas, até 2026, anunciou hoje o clube lisboeta, no sítio oficial na internet.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Torino para a transferência do jogador Soualiho Meité, que assinou um contrato com o nosso clube válido até 2026. A apresentação de Meité será feita em breve", informaram os 'encarnados'.

Na curta nota emitida na página oficial, os 'encarnados' não revelaram os valores do negócio, que, segundo a comunicação social portuguesa, rondará os sete milhões de euros.

Meité, de 27 anos, estava vinculado aos italianos do Torino desde 2018, sendo que nas duas temporadas e meia que passou em Turim realizou 94 jogos e marcou três golos pelo 'toro'.

Na segunda metade da última época, esteve cedido ao AC Milan, onde se cruzou com os portugueses Diogo Dalot e Rafael Leão, participando em 21 partidas, nove das quais como titular.

Até chegar a Itália, o médio franco-marfinense representou o Auxerre, clube no qual fez a formação, Lille, Zulte Waregem, Mónaco e Bordéus.

No clube monegasco passou apenas meia época, em 2017/18, tendo sido treinado pelo português Leonardo Jardim, num plantel do qual faziam parte João Moutinho, Rony Lopes e Gil Dias, com o qual se vai reencontrar agora, no Benfica.

Soualiho Meité é o quarto reforço garantido pelas 'águias' para a nova época, depois de Gil Dias, Rodrigo Pinho e João Mário.