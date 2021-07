O guarda-redes internacional português Rui Patrício revelou esta sexta-feira que decidiu assinar pela Roma pela "importância" do clube italiano de futebol e para poder ter o "treinador que queria", o compatriota José Mourinho.

O guarda-redes internacional português, proveniente dos ingleses do Wolverhampton, afirmou que se sente "motivado" para "dar o melhor" à sua nova equipa e prometeu "o máximo empenho" para se adaptar o mais rapidamente possível ao futebol da Roma e de Itália.

Rui Patrício disse que está a trabalhar para "entender bem a ideia" de José Mourinho sobre o jogo e frisou que já está "a aprender as palavras-chave para dar instruções" aos seus colegas da defesa.

"Para um guarda-redes é importante trabalhar todos os aspetos, os pés, o jogo com as mãos ou a posição, por isso é importante receber as ideias do treinador", disse Rui Patrício, adiantando que tem sido recebido calorosamente por todos os colegas.