Sporting, Porto e Benfica jogam este domingo contra adversários franceses

Com a Supertaça no horizonte, o Sporting vai terminar a pré-temporada em Alvalade. Os campeões nacionais vão receber os franceses do Lyon para o troféu Cinco Violinos. É a nona edição deste troféu que, na época passada, não se jogou por causa de três casos positivos à covid-19 registados no plantel.

Este ano, a equipa de Rúben Amorim aparece mais saudável, com Pedro Porro a ser a exceção. O lateral espanhol está lesionado e vai falhar o último jogo da pré-temporada verde e branca. O restante plantel está pronto e, depois do jogo com o Lyon, vai começar a preparar o encontro com o Braga para a Supertaça.

Quem também começa com jogos oficiais mais cedo é o Benfica. A equipa deJorge Jesus despede-se na pré-temporada com a receção ao Marselha. Já com o reforço Meite integrado e com Otamendi de regresso, o treinador das águias está com o plantel na máxima força para o último ensaio.

Depois do jogo com o Marselha, o Benfica tem um importante jogo de acesso à Liga dos Campeões. Os encarnados viajam para Moscovo onde vão defrontar o Spartak de Rui Vitória no primeiro de dois jogos da fase preliminar.

Quem tem mais tempo para preparar a nova época é o FC Porto. A estagiar no Algarve com 27 jogadores, Sérgio Conceição vai arrumar a equipa para o primeiro de três jogos particulares em menos de uma semana.

O primeiro adversário é o Lille, campeão francês, que depois de jogar com o Benfica vai preparar a nova época com o FC Porto. Sérgio Conceição não tem nenhum jogador no boletim clínico e dessa forma pode experimentar a equipa sem restrições.