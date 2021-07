FC Porto vence Lille em jogo de preparação para a nova época

O FC Porto venceu este domingo os franceses do Lille por 2-0, em jogo de preparação para a temporada 2021/22 de futebol, disputado no Estádio do Algarve, somando triunfos em todos os jogos da pré-época disputados até ao momento.

O médio Bruno Costa, contratado esta época para reforçar os 'dragões', marcou o primeiro golo da partida para a equipa orientada por Sérgio Conceição frente ao campeão francês, aos 53 minutos, com o brasileiro Fernando Andrade a ampliar a vantagem, aos 77.

O FC Porto somou, assim, a sua sexta vitória em seis jogos disputados na pré-época. Os 'dragões' estão a preparar o arranque da nova época, com o primeiro jogo oficial agendado para 8 de agosto, na receção ao Belenenses SAD, da primeira jornada da I Liga.