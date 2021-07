Mundial de Fórmula E. Félix da Costa a um ponto da liderança

O piloto Félix da Costa ficou este sábado em 8.º lugar na corrida de Fórmula E e está a apenas 1 ponto do primeiro lugar do Mundial.

Na prova de sábado, em Londres, o português saiu do 17.º lugar no primeiro E-Prix e terminou a corrida no 9.º lugar. No entanto, foi promovido ao 8.º lugar após a desclassificação de Sebastian Buemi.

O piloto conquistou, assim, 4 pontos que poderão ditar a luta pelo título.

Com este resultado, Félix da Costa está a apenas um ponto do líder do Mundial de Fórmula E, Sam Bird.

