O FC Porto venceu este domingo os franceses do Lille por 2-0, em jogo de preparação para a temporada 2021/22 de futebol, disputado no Estádio do Algarve, somando triunfos em todos os jogos da pré-época disputados até ao momento.

Sérgio Conceição salientou a exibição do médio Bruno Costa que marcou o primeiro golo. O treinador do Porto acredita que a equipa vai chegar em boas condições ao arranque do campeonato.