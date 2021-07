Alfa Semedo vai deixar o Benfica para assinar com o Vitória de Guimarães.

Os encarnados aceitaram libertar o jogador a título definitivo por 1,5 milhões de euros (50% do passe). O 'Mercado Aberto' sabe que médio vai assinar um contrato de cinco anos (até junho de 2026), com um salário anual de 500 mil euros brutos. A oficialização do negócio deverá acontecer ainda esta semana.

Na última temporada, ao serviço do Reading, Alfa Semedo participou em quarenta jogos e marcou dois golos.