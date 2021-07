O Boavista vai vender Paulinho ao Al-Shabab.

Os axadrezados chegaram a acordo com o clube da Arábia Saudita para a venda dos 50% do passe do brasileiro por um valor a rondar o um milhão de euros. Os restantes 50% pertencem ao Fluminense.

O 'Mercado Aberto' sabe que o jogador vai assinar um contrato de quatro anos (até junho de 2025), com um salário de três milhões de euros limpos. Paulinho já deixou Portugal e está em Marbelha para a realização dos exames médicos.