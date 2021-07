Tóquio 2020. Judoca Anri Egutidze eliminado no primeiro combate de -81 kg

O judoca português Anri Egutidze foi hoje eliminado na sua estreia nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao perder na segunda ronda da categoria de -81 kg, com o austríaco Shamil Borchashvili.

Isento na primeira ronda, Egutidze, 19.º do 'ranking' mundial, passou diretamente aos 16 avos de final da categoria peso médio, mas não conseguiu superar o seu adversário, 22.º do mundo, com quem nunca tinha lutado.

O judoca português, medalha de bronze nos Mundiais disputados em junho, perdeu no 'golden score' -- prolongamento após os quatro minutos iniciais de combate -, com Borchashvili a pontuar com um waza-ari.

► 06h50 – Jorge Lima e José Costa - Vela - Regatas 1, 2 e 3 da classe 49er;

► 07h00 – Raquel Queirós - Ciclismo BTT - Final da prova feminina de XCO;

► 09h00 – Maria Caetano, João Miguel Torrão e Rodrigo Torres - Equitação - Final do Grande Prémio de Dressage Coletivo;

► 11h30* – Marcos Freitas - Ténis de Mesa - Oitavos de final do torneio masculino de singulares;

► 11h33 – Ana Catarina Monteiro - Natação - Eliminatórias dos 200 metros mariposa femininos;

► 12h27 – José Paulo Lopes - Natação - Eliminatórias dos 800 metros livres masculinos.

*horários indicativos do arranque das eliminatórias

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 decorrem até 8 de agosto.