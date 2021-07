Conceição: "Foi um bom treino contra um adversário que tem um dos melhores treinadores do mundo"

Após o empate frente à Roma, o treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, apontou José Mourinho como um dos melhores treinadores do mundo e salientou que os dragões podiam ter marcado vários golos.

O treinador disse que o plantel do FC Porto está concentrado em "melhorar a nível individual e coletivo", para iniciar a I Liga de futebol na "máxima força". Ainda assim, mostrou-se satisfeito pelo desempenho, mesmo que o golo do empate tenha surgido apenas aos 89 minutos, pelo suplente Vítor Ferreira, em resposta ao tento inaugural de Gianluca Mancini (56).

"Foi um bom treino contra um adversário que tem um dos melhores treinadores do mundo. Foi uma boa resposta da minha equipa, toda a gente está focada e concentrada no que tem de fazer, que é melhorar a nível individual e coletivo. Há coisas a melhorar, mas estamos contentes", analisou Sérgio Conceição.

E acrescentou ainda que é preciso "dar continuidade ao trabalho realizado nos próximos treinos e no jogo com o Lyon (no sábado) para entrar no campeonato na máxima força".

Já o jogador do Futebol Clube do Porto João Mário considerou que a equipa criou mais perigo do que a Roma.

FC Porto empata com Roma em jogo de preparação

O FC Porto empatou esta quarta-feira 1-1 com os italianos da Roma, treinados pelo português José Mourinho, em jogo de preparação para a temporada 2021/22 de futebol, disputado no Estádio Municipal da Bela Vista, em Lagoa.

A equipa italiana, que contou com o internacional português Rui Patrício na baliza, adiantou-se no marcador aos 56 minutos, com um golo de Mancini, com os 'dragões' a chegarem ao empate aos 89, por intermédio de Vítor Ferreira.

O FC Porto somou, assim, o seu primeiro empate da pré-época, depois de sete vitórias seguidas. Os 'dragões' estão a preparar o arranque da nova época, com o primeiro jogo oficial agendado para 08 de agosto, na receção ao Belenenses SAD, da primeira jornada da I Liga.