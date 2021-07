Nadal volta à competição em 4 de agosto no Open de Washington

O tenista espanhol Rafael Nadal, terceiro do 'ranking' mundial, vai regressar aos 'courts' na próxima quarta-feira, 04 de agosto, no Citi Open, em Washington, nos Estados Unidos (EUA), avançou esta quinta-feira a organização.

O atleta, que já venceu 20 títulos do 'Grand Slam', desistiu de competir em Wimbledon (28 de junho a 11 de julho) e nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, para evitar "excessos" no seu corpo que comprometessem "novas lutas no médio e longo prazo para os títulos".

O Citi Open (ATP 500) arranca este fim de semana e decorre até 8 de agosto na capital dos EUA.