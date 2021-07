Sporting de Braga procura conquistar a primeira Supertaça da história

O Sporting e o Sporting de Braga abrem, este sábado, a época com o debate da Supertaça em Aveiro. O jogo será um evento-teste para o regresso de público aos estádios.

O campeão e o vencedor da Taça de Portugal frente-a-frente. As duas equipas pouco mexeram, para já, no mercado de transferência e encontra-se para discutir o troféu referente à época anterior. Nos três jogos disputados com o Sporting de Braga, os leões venceram sempre.

O Braga procura a primeira Supertaça da história. O treinador dos minhotos diz que o jogo, à partida, está equilibrado.

Ambas as equipas realizara, ainda em casa, os últimos treinos antes da partida. O jogo está marcado para sábado pelas 20:45 no estádio municipal de Aveiro e marca o regresso do público às bancadas, com o limite de 33% da lotação.