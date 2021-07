Superliga. Tribunal espanhol revoga ações da UEFA contra clubes fundadores

A UEFA tem que anular os processos que interpôs contra os clubes fundadores da Superliga, segundo uma decisão do Tribunal Mercantil de Madrid, que já foi aplaudida por Real Madrid, FC Barcelona e Juventus.

"FC Barcelona, Juventus e Real Madrid CF expressam a sua satisfação com a decisão judicial hoje adotada, ordenando à UEFA a revogar, com efeito imediato, todas as ações contra os clubes fundadores da Superliga Europeia, incluindo o processo de disciplina aberto aos três clubes acima mencionados", lê-se num comunicado conjunto dos dois emblemas espanhóis e da formação italiana, em que atua Cristiano Ronaldo.