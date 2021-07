Sérgio Conceição diz que "cultura de vitória" está sempre presente no FC Porto

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, afirmou este sábado que a cultura de vitória está sempre presente no clube, referindo que o triunfo frente ao Lyon, por 5-3, foi positivo, mas que preferia vencer sem sofrer golos.

"Não queremos perder, o resultado é sempre importante. A cultura de vitória neste clube está sempre presente, mas há outras situações que são fundamentais. Contra o Belenenses são três pontos e queremos entrar bem no campeonato", disse o técnico, segundo os meios de comunicação do clube.

O FC Porto venceu os franceses do Lyon por 5-3, em jogo de preparação para a temporada 2021/22 de futebol, disputado no Estádio do Dragão, com quatro golos marcados nos últimos minutos da partida.

"Preferia vencer sem sofrer golos. Pelo que criámos no processo ofensivo, nos diferentes momentos do jogo, falo também das situações de bola parada, fomos fortes. Há situações que estamos a trabalhar, temos muita gente nova que demora a adquirir as bases, e falo dos momentos em que não temos a bola. Houve um ou outro momento que não gostei. Mas houve muita coisa positiva, porque jogámos com uma equipa mais levezinha, com jogadores com outras características", explicou.

O primeiro jogo oficial está agendado para o dia 8 de agosto, na receção ao Belenenses SAD, da primeira jornada da I Liga, com o técnico a explicar que essa partida já estava na sua cabeça.

"Preocupei-me muito com o que tínhamos de fazer como equipa a pensar no Belenenses. Amanhã [domingo] fazemos um treino contra a equipa B para aqueles que não tiveram tantos minutos me darem as boas dores de cabeça", salientou.

