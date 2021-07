Sporting conquista da Supertaça com o apoio dos adeptos

O Sporting conquistou, este sábado, a Supertaça Cândido de Oliveira ao vencer o Sporting de Braga por 2-1. O jogo ficou marcado pelo regresso do público às bancadas.

Foi o Sporting de Braga quem abriu o marcador: um golo de Fransérgio aos 20 minutos colocou a equipa em vantagem sobre os leões. Mas a resposta não demorou e, aos 29 minutos, Jovane Cabral igualou a partida.

O segundo golo do Sporting chegava mesmo perto do intervalo. Pedro Gonçalves faz o 2-1 com uma assistência de Matheus Nunes.