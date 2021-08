Adeptos regressam aos estádios depois de 17 meses de bancadas vazias

Depois de ter havido público na final da Supertaça, este sábado, os adeptos de futebol passam a poder aceder aos estádios em todas as competições. Foram 17 meses de restrições quase totais, com algumas experiências pelo meio.

A 12 de março de 2020, no início da pandemia em Portugal, a Liga suspendeu todas as competições. Os jogos só voltaram a ser disputados três meses depois, mas sem adeptos. E foi com as bancadas vazias que terminou a época 2019/2020.

Em agosto do ano passado, Pedro Proença falava em prejuízos de 135 milhões de euros e deixava um apelo do Governo. Os estádios continuaram então de portas fechadas até outubro, mês em que Benfica e FC Porto puderam ter, em casa, alguns adeptos nas competições europeias.

A nível interno houve três jogos que serviram como teste-piloto: o primeiro nos Açores, entre Santa Clara e Gil Vicente. Também a seleção pôde ter público nas bancadas, nos jogos com a Suécia e a Espanha, em Alvalade – sempre com uma lotação muito reduzida.

Com a segunda vaga da pandemia, o Governo foi adiando o regresso dos adeptos e só no final de fevereiro de 2021 voltou a haver público – outra vez, nos Açores, outra vez em jogos do Santa Clara.

Em maio, chegou a ser anunciado que a última jornada da I Liga iria ter público, só para adeptos dos clubes que jogavam em casa. Mas dias depois, houve um recuo.

As bancadas, em Portugal, só abriram mesmo para os ingleses, na final da Champions, no estádio do Dragão.

O cenário que vai mudar: a partir de agora os adeptos portugueses estão de volta aos estádios com a lotação das bancadas reduzida a um terço.