Covid-19. Meia-maratona junta mais de 12.500 pessoas em Londres

A primeira meia-maratona desde o início da pandemia decorreu este domingo em Londres. O evento reuniu mais de 12.500 pessoas e conseguiu angariar mais de cinco milhões de libras para a doar ao setor das artes cénicas.

As estradas estiveram cortadas a partir do centro de Londres até à cidade de Westminster.

No último ano e meio, a meia-maratona foi cancelada e adiada quatro vezes.

Reino Unido levantou quase todas as restrições

O Reino Unido entrou na última fase do desconfinamento no dia 19 de julho, isto é, foram levantadas quase todas as restrições e até abriram os bares e as discotecas.

Acabou a obrigatoriedade do uso de máscara e de distanciamento social, bem como os limites de pessoas em ajuntamentos em espaços abertos ou fechados. As recomendações do Governo persistem apenas nos transportes públicos, mas restrições acabam quase todas.

Até ao dia 27 de julho, contra todas as previsões do Governo e dos especialistas, o número de novos casos covid-19 caiu mais de 20%. Contudo, os efeitos ainda podem se podem vir a sentir a partir do final desta semana.

Veja também: