Ricardo Mangas emprestado ao Bordeaux com obrigação de compra

Ricardo Mangas vai ser emprestado pelo Boavista ao Bordeaux.

Os axadrezados chegaram a acordo com o clube francês para um empréstimo com obrigação de compra pelo defesa de 23 anos. No final da época, o Bordeaux é obrigado a comprar o jogador ao Boavista por um valor a rondar os 1,5 milhões de euros. Depois de acionada a obrigação de compra, Ricardo Mangas vai assinar um contrato de quatro épocas.

Recorde-se que o Benfica tem 50% do passe do jogador e tinha direito de preferência sobre o defesa esquerdo. Ao serviço do Boavista, na última temporada, Ricardo Mangas participou em vinte e oito jogos e marcou quatro golos.