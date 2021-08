João Mário: Benfica "merece estar na Champions"

João Mário disse esta terça-feira que quer ser uma referência no Benfica, tal como foi no Sporting. O médio garantiu que a equipa está preparada para o jogo de amanhã com o Spartak de Moscovo e quer muito chegar à Liga dos Campeões.

Benfica e Spartak de Moscovo jogam a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões na quarta-feira, a partir das 18:00 (hora de Lisboa), em Moscovo, num encontro que será dirigido pelo espanhol Carlos del Cerro Grande.

Há um ano, as águias foram eliminadas nesta ronda preliminar da prova 'milionária' pelo PAOK, então orientado por Abel Ferreira, enquanto agora terão pela frente outro técnico luso, Rui Vitória, que liderou a equipa benfiquista entre 2015 e 2019.