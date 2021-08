Jorge Jesus e João Mário garantem que Benfica está preparado para vencer o Spartak de Moscovo.

O treinador falou sobre a mudança de presidentes do clube e sobre o reencontro com Rui Vitória nesta terceira pré-eliminatória de acesso à Lida dos Campeões.

Jorge Jesus diz que no Benfica foram todos surpreendidos pelo que aconteceu com Luís Filipe Vieira. O técnico está focado no jogo desta quarta-feira para evitar que o Spartak, de Rui Vitória, faça o mesmo que o PAOK, de Abel Ferreira.