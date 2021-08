Museu Joaquim Agostinho abriu esta quinta-feira em homenagem ao ciclista

O museu abriu as portas esta quinta-feira e é uma homenagem ao ciclista Joaquim Agostinho. O dia coincide com a primeira etapa em linha da Volta a Portugal, que irá partir de Torres Vedras, precisamente junto a este novo equipamento cultural.

Em 1911 o ciclismo começou a deixar marcas no desporto nacional, com a prova Lisboa-Porto. Seguiu-se a Volta a Portugal, que ganhou destaque com Joaquim Agostinho, vencendo pela primeira vez, em 1970, a prova que cruza as estradas de norte a sul.

O ciclista morreu aos 41 anos, na sequência de uma queda durante a volta ao Algarve.

