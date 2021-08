A futebolista internacional Tabitha Chawinga foi forçada a despir-se em público, enquanto criança, para provar que era uma rapariga. A jogadora denuncia esta situação para exigir às autoridades de futebol do Malawi que intervenham e introduzam medidas de proteção para as mulheres que praticam esta modalidade.

Foi a primeira mulher oriunda do país africano Malawi a assinar um contrato profissional de futebol com uma equipa europeia – jogou na equipa sueca Krokom/Dvärsätts IF. Atualmente joga no Wuhan Jianghan University FC, na China, depois de ter sido eleita futebolista do ano dois anos consecutivos, Chawinga denuncia que foi vítima de violência de género dentro e fora de campo.

A primeira situação aconteceu quando tinha 13 anos e jogava numa equipa feminina da escola: Tabitha Chawinga foi obrigada a despir-se em frente à equipa adversária para provar que era uma rapariga. Devido à sua aparência e à forma como jogava, as adversárias não acreditavam que a atleta era do sexo feminino.

“Nunca fui tão arrasada e chorei pela vergonha a que fui exposta. Eu queria fugir dali imediatamente, mas, não sei como, as minhas colegas consolaram-me e eu decidi terminar o jogo”, conta a futebolista ao The Guardian.

Mas esta não foi uma situação única. Um ano depois, o mesmo aconteceu quando Chawinga jogava para o DD Sunshine, da liga feminina de futebol de Lilongwe.

“Nós participávamos na Taça Presidencial e, no nosso primeiro jogo, viajámos até Blantyre para jogar com o Blantyre Zero. Foi um jogo muito difícil e enquanto estava a decorrer, eu estava despida no campo”, denuncia. “Perdi a calma completamente naquele momento e acabámos por perder o jogo também.”

Na altura, o proprietário do clube DD Sunshine, David Dube, apresentou uma queixa na Associação de Futebol do Malawi, mas, segundo relata o The Guardian, não teve qualquer resposta.

Por ser ainda criança, Chawinga explica que não sabia os direitos que tinha e acabou por nunca levar o problema às autoridades. Agora, aos 25 anos, quer denunciar as situações para evitar que voltem a acontecer com outras jovens raparigas.

“Quando estava a ser despida, era jovem e não conhecia os meus diretos. Mas se nós falarmos de direitos, eles têm de ser implementados. Eu encorajo essas mulheres que têm uma paixão pelo futebol de que tudo é possível. E nascer diferente não é o fim do mundo”, afirma.

A futebolista deixa ainda um pedido às autoridades do Malawi: “Gostaria de pedir ao Governo e às autoridades desportivas para garantirem que o direitos de todas as jogadoras são protegidos. Esta foi a forma como eu nasci, sou uma criação de Deus. Não posso mudar a minha aparência.”

As declarações de Chawinga já motivaram uma resposta por parte da Associação de Futebol do Malawi. Alfred Gunda, atual secretário-geral da organização – mas que não estava no cargo na altura das violações relatadas pela jogadora –, afirma que o que aconteceu com a futebolista “não pode ser tolerado”.

“O que aconteceu não está certo, não pode ser tolerado e é por isso que encorajamos, nos dias que correm, os árbitros a assumir a responsabilidade de cuidar dos jogadores como se fossem seus filhos, e também que garantam que estes incidentes que acontecem sejam reportados e que as medidas corretas sejam aplicadas para proteger as raparigas”, disse Alfred Gunda.

Também Maggie Kathewera Banda, fundadora e diretora executiva do Centro de Investigação Legal das Mulheres disse que Chawinga passou por um ato de violência género e “violação da dignidade”.