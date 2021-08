Iago Maidana foi oferecido ao Gil Vicente, que está no mercado à procura de um defesa central.

O empresário do jogador, Federico Pastorello, garantiu à equipa de Barcelos um empréstimo do Atlético Mineiro com uma opção de compra no final de 800 mil euros.

O Gil Vicente ainda não deu uma resposta, estando a analisar o jogador. Na última época o jogador esteve emprestado ao Sport, onde fez dezasseis jogos e marcou um golo.