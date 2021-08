João Almeida assina com a UAE Team Emirates até 2027

O ciclista João Almeida assinou contrato por três épocas com a equipa do UAE Team Emirates, usando as cores da equipa até 2027. O anúncio foi feito pela companhia.

“Estou muito entusiasmado com este novo capítulo da minha carreira e da minha vida. Sinto que passar para a UAE Team Emirates chega na altura certa e tenho a certeza que serei feliz nesta nova aventura. A equipa está a crescer todos os anos e mal posso esperar por fazer parte dela”, diz João Almeida, citado no comunicado da equipa

A responsável da equipa do UAE Team Emirates destacou o talento e versatilidade do ciclista português e acredita num futuro de conquistas com o ciclista

“João é um ciclista de enorme qualidade e não temos dúvidas de que será um pilar forte na equipa. Ele é ciclista extremamente talentoso e versátil e tenho a certeza que teremos muitos e grandes sucessos juntos com ele e a nossa equipa”, afirmou a diretor de equipa, Joxean Matxin Fernandez.

O ciclista português deixa, assim, a Deceuninck-Quick Step e passa a integrar a mesma equipa do atual vencedor da Volta a França, o esloveno Tadej Pogacar, e que conta também com os atletas lusos Rui Costa, Ivo Oliveira e Rui Oliveira.

João Almeida terminou a edição deste ano da Volta a Itália em sexto lugar, tendo conseguido a conquistar a camisola rosa no início da prova. Representou também Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, tendo alcançado o 13.º lugar em prova de estrada e o 16.º no contrarelógio.