Jorge Jesus: "Estamos a dar prioridade aos jogos da Champions"

O Benfica começa este sábado o campenato frente ao Moreirense. Jorge Jesus admitiu mudanças na equipa, depois de ter assumido que a prioridade nesta fase da época é chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões.

“Este apuramento é fundamental, não só desportivamente, mas também financeiramente, e não se tem muito tempo. Ou se consegue ou não se consegue. Enquanto no campeonato não. Amanhã [sábado] vamos iniciar o campeonato e temos 30 e tal jornadas para jogar. Estamos a dar prioridade aos dois jogos da ‘Champions’ para que a equipa possa fazer um segundo jogo com aquela capacidade que fez no jogo em Moscovo”, realçou, na antevisão ao duelo com os ‘cónegos’ a partir de Braga, onde decorre o estágio do Benfica.